Acusada de transfobia, una mujer brasileña obtiene el estatus de refugiada en Europa [eng]

Un país europeo ha otorgado oficialmente protección como refugiada a una feminista brasileña que afrontaba 25 años de prisión en su país natal por malgenerizar a una política transgénero. Isabella Cêpa es la primera persona en ser reconocida como víctima de persecución del estado por su abierta oposición a la ideología de la identidad de género. Cêpa fue objeto de investigación penal tras publicar en redes sociales sobre Erika Hilton, que se identifica como mujer. Hilton fue electa para el gobierno municipal de São Paulo.