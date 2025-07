Un acuerdo comercial que consolida el vasallaje de la UE ante Estados Unidos

Es un acuerdo muy, muy malo para Europa. Demuestra, una vez más, la incompetencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Como ya he señalado anteriormente MoA – Trump’s Tariff Wars Will Hurt U.S. The Most , no había ni hay ningún desequilibrio comercial entre Estados Unidos y Europa. No había necesidad de imponer aranceles ni de llegar a un acuerdo. Así lo reconoce el Washington Post :