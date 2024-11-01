Acuarelas pomológicas hiperrealistas de Ellen Isham Schutt, 1910 [Eng]  

En 1887, la División de Pomología del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) comenzó a contratar artistas como Ellen Isham Schutt (1873-1955) para realizar ilustraciones de variedades de frutas para su reproducción litográfica en artículos, informes y boletines del USDA. Se utilizó la litografía a color para ayudar a los agricultores a comprender mejor los temas mencionados en las publicaciones oficiales. Como recurso botánico histórico, esta colección documenta nuevas variedades de frutas y frutos secos, así como ejemplares