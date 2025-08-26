edición general
El actor argentino Benjamín Alfonso denuncia acoso de una actriz de 'Valeria' antes de ser despedido de la serie

El actor argentino Benjamín Alfonso denuncia acoso de una actriz de 'Valeria' antes de ser despedido de la serie

El actor argentino Benjamín Alfonso ha roto su silencio sobre su paso por la serie de Netflix ‘Valeria’. En una entrevista aseguró que vivió episodios de acoso durante las grabaciones y que acabó siendo apartado de la ficción. “Hubo acoso en mi contra, y fue muy fuerte”, expresó. Durante el rodaje, afirmó que se sintió desprotegido en escenas de sexo. El actor explicó que, tras concluir las grabaciones, fue despedido con el argumento de que “no había conexión” con su compañera, precisamente la persona de la que asegura haber recibido acoso...

ricambigaetani #5 ricambigaetani
#4 Ah no, si que lo menciona igual, jejej mis disculpes
ricambigaetani #1 ricambigaetani
periódico mediterráneo, gran medio defensor del hombre
Alakrán_ #3 Alakrán_ *
#1 Esperaremos a que Público o El País se hagan eco?

Voy por una silla...
ricambigaetani #4 ricambigaetani
#3 Bueno, aquí en ElDiario.es sí que sale www.eldiario.es/vertele/series/benjamin-alfonso-denuncia-actriz-valeri sin mención a "un equipo de todo mujeres, ultrafeminista”
#2 Tiranoc
He leído el artículo y no ha denunciado nada, las denuncias son en un juzgado no en una entrevista por la que imagino habrá cobrado.

<<Me dijeron que iban a regrabar todas las escenas>> A ver si el problema va a ser otro...
#6 dasu
#2 Porque las mujeres no pueden acosar a los hombres. Hagan lo que hagan eso no es legalmente acoso.

Sólo los hombres pueden acosar. De hecho, hagan lo que hagan, es acoso.
