El actor argentino Benjamín Alfonso denuncia acoso de una actriz de 'Valeria' antes de ser despedido de la serie

El actor argentino Benjamín Alfonso ha roto su silencio sobre su paso por la serie de Netflix ‘Valeria’. En una entrevista aseguró que vivió episodios de acoso durante las grabaciones y que acabó siendo apartado de la ficción. “Hubo acoso en mi contra, y fue muy fuerte”, expresó. Durante el rodaje, afirmó que se sintió desprotegido en escenas de sexo. El actor explicó que, tras concluir las grabaciones, fue despedido con el argumento de que “no había conexión” con su compañera, precisamente la persona de la que asegura haber recibido acoso...