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Se acerca un escenario inédito en la guerra de Irán: miles de soldados convertidos en los Tomahawk que EEUU ya no tiene

Se acerca un escenario inédito en la guerra de Irán: miles de soldados convertidos en los Tomahawk que EEUU ya no tiene

Lo que comenzó como una campaña dominada por la tecnología y el alcance se está transformando en una situación donde el factor humano vuelve al centro.

| etiquetas: escenario , inédito , guerra , irán , soldados , tomahawk , usa
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7 comentarios
9 2 2 K 89 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Menuda gilipollez de artículo, comparando Tomahawks con marines.

La tecnología ayuda, pero no hace milagros. Y EE.UU ha caído en la trampa de Israel. Y ahora se va a comer 30 años de preparación de Irán.

A ver si de estas se les bajan los humos y se van a la mierda. Irán va a quedar jodido, sobretodo el pueblo. Pero lo estoy disfrutando viendo como "los intocables" son tocados. Y eso para la industria armamentística de EE.UU es una cagada monumental. Ni que decir que se ha visto en vivo y en directo como la protección de EE.UU es absolutamente voluble para sus "aliados".
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sotillo #3 sotillo
#1 Es el coste, lo que vale hacer un misil de esos y el coste de un puñado de marines
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cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Las bolsas cuando llegan a EE.UU son peores que varios misiles...
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rogerius #7 rogerius *
#1 Hombre, no es una comparación —licencia poética, si quieres. :troll: Dice que donde antes había cobetes ahora ponen quintos.
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Titular de xataka, todo dicho
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#2 Hynkel
¿Pero no iba la IA a quitarnos el trabajo? :troll:

Cachondeos aparte, esto es algo que ya se parodiaba en Starship Troopers. Por mucho aparatito que haya, el factor humano nunca va a desaparecer en una guerra. Y más ahora que los drones han conseguido poner en jaque a aparatos mucho más caros. Tanques, aviones, radares...
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LázaroCodesal #6 LázaroCodesal
Titular sensacionalista pero cargado de logica. Cuando usa se queda sin misiles ( y antimisiles) mete a la infantería....que es lo último en meter. Es qué ya están en la últimas y van a la desesperada.
Llevarán ostias hasta en el carnet de identidad. Tendrán que contratar a Maersk para sacar con contenedores a los fiambres.
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menéame