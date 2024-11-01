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Se acerca un escenario inédito en la guerra de Irán: miles de soldados convertidos en los Tomahawk que EEUU ya no tiene
Lo que comenzó como una campaña dominada por la tecnología y el alcance se está transformando en una situación donde el factor humano vuelve al centro.
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#1
cenutrios_unidos
*
Menuda gilipollez de artículo, comparando Tomahawks con marines.
La tecnología ayuda, pero no hace milagros. Y EE.UU ha caído en la trampa de Israel. Y ahora se va a comer 30 años de preparación de Irán.
A ver si de estas se les bajan los humos y se van a la mierda. Irán va a quedar jodido, sobretodo el pueblo. Pero lo estoy disfrutando viendo como "los intocables" son tocados. Y eso para la industria armamentística de EE.UU es una cagada monumental. Ni que decir que se ha visto en vivo y en directo como la protección de EE.UU es absolutamente voluble para sus "aliados".
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#3
sotillo
#1
Es el coste, lo que vale hacer un misil de esos y el coste de un puñado de marines
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#4
cenutrios_unidos
#3
Las bolsas cuando llegan a EE.UU son peores que varios misiles...
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#7
rogerius
*
#1
Hombre, no es una comparación —licencia
poética,
si quieres.
Dice que donde antes había
cobetes
ahora ponen
quintos.
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#5
Enésimo_strike
Titular de xataka, todo dicho
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#2
Hynkel
¿Pero no iba la IA a quitarnos el trabajo?
Cachondeos aparte, esto es algo que ya se parodiaba en Starship Troopers. Por mucho aparatito que haya, el factor humano nunca va a desaparecer en una guerra. Y más ahora que los drones han conseguido poner en jaque a aparatos mucho más caros. Tanques, aviones, radares...
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#6
LázaroCodesal
Titular sensacionalista pero cargado de logica. Cuando usa se queda sin misiles ( y antimisiles) mete a la infantería....que es lo último en meter. Es qué ya están en la últimas y van a la desesperada.
Llevarán ostias hasta en el carnet de identidad. Tendrán que contratar a Maersk para sacar con contenedores a los fiambres.
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La tecnología ayuda, pero no hace milagros. Y EE.UU ha caído en la trampa de Israel. Y ahora se va a comer 30 años de preparación de Irán.
A ver si de estas se les bajan los humos y se van a la mierda. Irán va a quedar jodido, sobretodo el pueblo. Pero lo estoy disfrutando viendo como "los intocables" son tocados. Y eso para la industria armamentística de EE.UU es una cagada monumental. Ni que decir que se ha visto en vivo y en directo como la protección de EE.UU es absolutamente voluble para sus "aliados".
Cachondeos aparte, esto es algo que ya se parodiaba en Starship Troopers. Por mucho aparatito que haya, el factor humano nunca va a desaparecer en una guerra. Y más ahora que los drones han conseguido poner en jaque a aparatos mucho más caros. Tanques, aviones, radares...
Llevarán ostias hasta en el carnet de identidad. Tendrán que contratar a Maersk para sacar con contenedores a los fiambres.