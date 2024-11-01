Accidente en Nueva Jersey: Tren de carga con químicos peligrosos se descarrila

Un tren de carga se descarriló en North Bergen, Nueva Jersey, donde varios vagones se salieron de las vías y algunos volcaron. Se registró un derrame de acetato de etilo, químico inflamable, lo que movilizó a equipos de emergencia. No se reportaron heridos y el caso quedó bajo investigación.

| etiquetas: nueva jersey , tren , descarrila , eeuu , peligro , químicos
1 1 0 K 25 actualidad
arsuceno #1 arsuceno
Accidente en Nueva Jersey: Tren de carga con químicos peligrosos se descarrila… y desata una nube tóxica que amenaza con arrasar toda la costa este.
Equipos de emergencia luchan contrarreloj mientras una reacción en cadena convierte el incidente en una catástrofe sin precedentes.
En medio del caos, un oscuro secreto sobre la carga pone en jaque al gobierno y podría cambiarlo todo para siempre.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 mientras tanto un científico venido a menos por el problema psicológico de ver morir a su mujer traumáticamente y al cargo de dos niños adolescente debe investigar los hechos porque es el único experto de la materia mientras lidia con los problemas de su hija y su novio Jonny
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#4 Antena 3 está tomando nota xD
skaworld #6 skaworld *
#1 #3 ...Un joven rebelde e inconformista líder de una banda de rock un tanto alocada que se ganará el respeto de su suegro, el amor de su chica y ganará el concurso de bandas del instituto.
SMaSeR #2 SMaSeR
Tío, no se que pasa por allí que siempre que descarrila algo es con cosas peligrosas.
woody_alien #7 woody_alien *
#0 ¿Me permites cambiar "Accidente en Nueva Jersey: Tren de carga con químicos peligrosos se descarrila " por "Accidente en Nueva Jersey: Descarrila tren de carga con químicos peligrosos "? Ya sé que los sudamericanos hablan así pero es que un tren descarrilándose a si mismo no lo acabo de ver :-S
