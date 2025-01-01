El accidente de un autobús turístico deja "múltiples" víctimas en el estado de Nueva York

Un autobús con turistas que regresaba a Nueva York tras una visita a las cataratas del Niágara se ha salido de la vía en plena autopista, en un accidente que, según las primeras informaciones de la Policía estatal, ha dejado "múltiples" víctimas mortales. El portavoz ha asegurado que varias personas han quedado atrapadas en el interior del vehículo, mientras que otras han salido despedidas, por lo que en un primer momento no ha podido ofrecer un balance exacto de fallecidos. Sí que ha confirmado que hay niños entre las víctimas.
