“Absténganse de pisar sus lugares de estudio”: Grupos incel amenazan la Universidad Mexicana tras caso de Lex Ashton en CCH Sur

Tal y como lo reveló el mismo atacante, sus actos fueron influenciados por la ideología de grupos incel extremistas, que incluso lanzaron fuertes amenazas en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tras la detención de Ashton. Hasta el momento, varias escuelas de la UNAM tomaron la decisión de continuar con clases en línea como una medida para garantizar la seguridad de los estudiantes y profesores. Se han recibido hasta amenazas de bomba en planteles que han mantenido a la comunidad universitaria en un estado de pánico.