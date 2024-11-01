edición general
5 meneos
112 clics

Una abeja pica a la portavoz del PP, Ester Muñoz  

"Ay, me acaba de picar una abeja" - declaró Ester Muñoz.

| etiquetas: abeja , pica , portavoz del pp , ester muñoz
4 1 6 K 26 actualidad
14 comentarios
4 1 6 K 26 actualidad
Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz
Pobre abeja, ¿Está bien?
5 K 67
victorjba #5 victorjba
#1 Por desgracia habrá muerto. Si hubiese sido una avispa no.
0 K 17
sotillo #7 sotillo
#5 Ha dado su vida defendiendo su colmena
1 K 29
Jaime131 #3 Jaime131
Si esto no es una noticia de portada, que venga Zeus y lo vea.
5 K 60
skaworld #4 skaworld
Si hay un insecto que rezume socialismo, esa es la abeja, ya sabemos todos quien ordenó este ataque
3 K 39
#6 Turny
#4 Pues yo de toda vida la abejita se relacionaba con un señor que se disfrazaba de Superman y fue muy socialista con el dinero de sus inversores que repartió entre su descendencia.
1 K 17
skaworld #14 skaworld
#6 #12 Solo recordaros que ya que os va tocando el examen prostático, a dia de hoy no es necesario realizarlo mediante el tacto rectal, pero siempre es mas agradable cuando hay contacto humano
1 K 23
Deviance #12 Deviance
#4 Ruiz Mateos ..... :roll: xD :troll:
1 K 23
Veelicus #10 Veelicus
Honor a esa abeja, era una trabajadora que se atrevio a picar a una zangana.
1 K 18
powernergia #11 powernergia
Notición.
0 K 13
GanaderiaCuantica #13 GanaderiaCuantica
"justo detrás de la espalda, en la pierna"
Eso es la parte delantera de la pierna entonces?
No aparece ningún diagrama mostrando la zona afectada. Noticia incompleta.
0 K 9
Metabarón #2 Metabarón
Uy, no me llega lo que tengo que decir por pinganillo.
0 K 7
#8 rafeame
Obviamente ha sido una obrera. Y etarra.
0 K 7
#9 sate
Ha sido un "aberrojo"
0 K 6

menéame