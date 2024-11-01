·
5

112
clics
Una abeja pica a la portavoz del PP, Ester Muñoz
"Ay, me acaba de picar una abeja" - declaró Ester Muñoz.
actualidad
14 comentarios
Comentarios destacados:
#1
javibaz
Pobre abeja, ¿Está bien?
5
K
67
#5
victorjba
#1
Por desgracia habrá muerto. Si hubiese sido una avispa no.
0
K
17
#7
sotillo
#5
Ha dado su vida defendiendo su colmena
1
K
29
#3
Jaime131
Si esto no es una noticia de portada, que venga Zeus y lo vea.
5
K
60
#4
skaworld
Si hay un insecto que rezume socialismo, esa es la abeja, ya sabemos todos quien ordenó este ataque
3
K
39
#6
Turny
#4
Pues yo de toda vida la abejita se relacionaba con un señor que se disfrazaba de Superman y fue muy socialista con el dinero de sus inversores que repartió entre su descendencia.
1
K
17
#14
skaworld
#6
#12
Solo recordaros que ya que os va tocando el examen prostático, a dia de hoy no es necesario realizarlo mediante el tacto rectal, pero siempre es mas agradable cuando hay contacto humano
1
K
23
#12
Deviance
#4
Ruiz Mateos .....
1
K
23
#10
Veelicus
Honor a esa abeja, era una trabajadora que se atrevio a picar a una zangana.
1
K
18
#11
powernergia
Notición.
0
K
13
#13
GanaderiaCuantica
"justo detrás de la espalda, en la pierna"
Eso es la parte delantera de la pierna entonces?
No aparece ningún diagrama mostrando la zona afectada. Noticia incompleta.
0
K
9
#2
Metabarón
Uy, no me llega lo que tengo que decir por pinganillo.
0
K
7
#8
rafeame
Obviamente ha sido una obrera. Y etarra.
0
K
7
#9
sate
Ha sido un "aberrojo"
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
