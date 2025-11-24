edición general
ABBA DE LUTO: muere "la flauta" de "Fernando"

El músico sueco Jan Kling, conocido por su trabajo en los álbumes de la legendaria banda ABBA, ha fallecido a la edad de 85 años, según informó el periódico sueco Aftonbladet. La triste noticia fue confirmada al medio por su hijo, Mattias Kling. Jan Kling fue una figura destacada en las grabaciones de la banda. Su talento con el saxofón y la flauta puede escucharse en varios temas icónicos. Específicamente, su participación fue crucial en los álbumes: Super Trouper (1980), The Visitors (1981)

