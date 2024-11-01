edición general
Abascal condiciona negociar con Mañueco a que se disculpe por decir que a Vox le gustaría “tirar seres humanos al mar”

En el mitin principal de campaña de Vox, Abascal ha asegurado que no cederá en las negociaciones autonómicas en Extremadura si no se aceptan sus postulados.

elgranpilaf #1 elgranpilaf
"Nosotros los tiramos a las cunetas, no al mar", ha añadido visiblemente ofendido Abascal
Mediorco #3 Mediorco
Visiblemente molesto, Santiago Abascal añadió: "Eso sería demasiado parecido a trabajar. Habría que decirle a alguien que hiciera algo."
#2 surco *
Pues mira, ahí si va a tener razón el tío este. Que ellos digan salvajadas no autoriza al resto a saltarse determinados límites.
Ya hay demasiado cabron crispado como para que el resto se pongan a su altura. Se ha equivocado Mañueco y también nos equivocamos el resto cuando caemos en el juego de Vox
