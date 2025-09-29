edición general
El 99% de las personas que sufre un accidente cardiovascular tiene uno de estos cuatro factores previos

Un estudio ratifica el papel determinante del tabaquismo, el colesterol, la hipertensión y la diabetes, factores de riesgo clásicos, frente a la lotería genética

cabobronson
Falta uno, el más importante, y que no lo menciona, estar vivo :foreveralone:
Uge1966
El 99% de las personas tiene al menos uno de esos 4 factores...
TipejoGuti
Ejem, los 4 factores son 4 casillas en las que está casi todo dios...
pandasucks
- Estar vivo.
