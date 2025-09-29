·
El 99% de las personas que sufre un accidente cardiovascular tiene uno de estos cuatro factores previos
Un estudio ratifica el papel determinante del tabaquismo, el colesterol, la hipertensión y la diabetes, factores de riesgo clásicos, frente a la lotería genética
relacionadas
#3
cabobronson
Falta uno, el más importante, y que no lo menciona, estar vivo
1
K
19
#2
Uge1966
El 99% de las personas tiene al menos uno de esos 4 factores...
1
K
18
#1
TipejoGuti
Ejem, los 4 factores son 4 casillas en las que está casi todo dios...
1
K
17
#4
pandasucks
- Estar vivo.
0
K
10
