El 8,2% de los trabajadores de la UE corren riesgo de pobreza (inglés)

En 2024, el 8,2% de las personas de 18 años o más que declararon estar trabajando (empleadas o por cuenta propia) en el UE estaban en riesgo de pobreza. Esta proporción fue notablemente menor para las mujeres (7,3%) que para los hombres (9,0%). Un 11% de los trabajadores en España está en riesgo de pobreza, el tercer peor dato de la UE.
tu sarcasmo te sale regulinchi
Ah mira, voto a la derecha (PSOE) y no me saca de pobre. Voy a votar una derecha aún más bestia e inútil que seguro que esta vez sí.
Ah mira, tengo un dolor muy fuerte en el dedo gordo del pie y no se me quita; así que voy a cortarme el pie a ver si así.
De los que están al mando y son responsables de la situación y pueden arreglará, de esos no digamos nada, mejor señalar al de enfrente
Menos mal que siempre nos quedará China, Rusia o quien sabe qué al que echarle la culpa.