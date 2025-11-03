edición general
El 8,2% de los trabajadores de la UE corren riesgo de pobreza (inglés)

El 8,2% de los trabajadores de la UE corren riesgo de pobreza (inglés)

En 2024, el 8,2% de las personas de 18 años o más que declararon estar trabajando (empleadas o por cuenta propia) en el UE estaban en riesgo de pobreza. Esta proporción fue notablemente menor para las mujeres (7,3%) que para los hombres (9,0%). Un 11% de los trabajadores en España está en riesgo de pobreza, el tercer peor dato de la UE.

cenutrios_unidos
Y posiblemente voten VOX para solventar su situación.
vGeeSiz
#1 si, porque viendo quien les gobierna y aún así no salen de la pobreza, tendrán que cambiar el sentido del voto...no?

tu sarcasmo te sale regulinchi
Andreham
#5 La lógica regulinchi, no?

Ah mira, voto a la derecha (PSOE) y no me saca de pobre. Voy a votar una derecha aún más bestia e inútil que seguro que esta vez sí.

Ah mira, tengo un dolor muy fuerte en el dedo gordo del pie y no se me quita; así que voy a cortarme el pie a ver si así.

cc/
ChatGPT
#1 la culpa es de vox, que no han tocado poder.

De los que están al mando y son responsables de la situación y pueden arreglará, de esos no digamos nada, mejor señalar al de enfrente
cocolisto
Es raro que aparezca en portada de nuestros medios.Ojo que no se habla de pobreza en general sino de , estando trabajando ser pobre.
Menos mal que siempre nos quedará China, Rusia o quien sabe qué al que echarle la culpa.
vGeeSiz
#3 a Trump
JackNorte
Y muchos votan a los que favorecen esos factores de riesgo y eliminan protecciones y derechos.
