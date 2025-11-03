El 8,2% de los trabajadores de la UE corren riesgo de pobreza (inglés)

En 2024, el 8,2% de las personas de 18 años o más que declararon estar trabajando (empleadas o por cuenta propia) en el UE estaban en riesgo de pobreza. Esta proporción fue notablemente menor para las mujeres (7,3%) que para los hombres (9,0%). Un 11% de los trabajadores en España está en riesgo de pobreza, el tercer peor dato de la UE.