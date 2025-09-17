edición general
El 78% de las madres españolas se sienten sobrecargadas mentalmente

Las madres españolas están a la cabeza en ansiedad y agotamiento. Es la conclusión de una encuesta europea que revela que el 78% de las madres españolas declaran sentirse mentalmente sobrecargadas, en comparación con el 67% de media que afirma enfrentarse a esta situación en Europa, según la ONG internacional Make Mothers Matter (MMM). El 57% manifiesta, además, problemas de salud mental, frente al 50% de la UE, según este estudio que pone de manifiesto una "crisis silenciosa que atraviesa la salud mental materna".

Torrezzno #9 Torrezzno
Los padres no :roll:
almadepato #3 almadepato
Seguramente una reducción de jornada laboral les vendría muy bien.
#8 R2dC
#3 *nos
#4 lectorcritico
Es mas o menos en comparacion con el resto de la población?
Falk #7 Falk
Es lo q tiene trabajar y criar. Cuando se incorporó la mujer al trabajo perdimos muchas cosas.

Tendría que haber sido como antes, uno trabajando y otro criando.

La evolución estaba en poder elegir quien de la pareja hacía una cosa y quien otra.

Eso o q cada uno trabajará 4h. En cambio hemos perdido poder adquisitivo y el poder estar con nuestros hijos.
Quienmesalvara #6 Quienmesalvara
La emancipación de la mujer es muy importante aunque suponga caída de la natalidad o problemas de salud mental.

No al heteropatriarcado!
#10 R2dC
#6 El capitalismo le ha dado like a tu comentario.

Doble masa laboral, estancamiento de sueldos.
#1 Katos *
OMG!!!! Here we go again...
Es mejor dejar de tener hijos y extinguirnos ya de una puta vez sobre todo en España.

¿Os va bien así?
Seguid fomentando que la maternidad es una mierda y lanzando el mensaje.
Nos merecemos lo que nos pase.
#2 surco
#1 Yo creo que el estrés mental de la maternidad va en relación con la pérdida de destreza con la zapatilla. Vamos que mi vieja sacaba la zapatilla y el estresado era yo.
Macadam #5 Macadam *
#1 Es que la maternidad es una mierda (o la paternidad, depende de quién se encargue principalmente de los críos).
Antes, la madre o el padre se encargaba de criarlos y con el sueldo del otro era suficiente para tirar p'alante toda la familia. Ahora con el sueldo de los 2 maltiran en muchos casos y hay que hacer malabares para conciliar curro, colegios y extraescolares
