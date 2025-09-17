El 78% de las madres españolas se sienten sobrecargadas mentalmente

Las madres españolas están a la cabeza en ansiedad y agotamiento. Es la conclusión de una encuesta europea que revela que el 78% de las madres españolas declaran sentirse mentalmente sobrecargadas, en comparación con el 67% de media que afirma enfrentarse a esta situación en Europa, según la ONG internacional Make Mothers Matter (MMM). El 57% manifiesta, además, problemas de salud mental, frente al 50% de la UE, según este estudio que pone de manifiesto una "crisis silenciosa que atraviesa la salud mental materna".
etiquetas: madres españolas , sobrecargadas , estudio , salud mental , ansiedad , burnout
Tendría que haber sido como antes, uno trabajando y otro criando.
La evolución estaba en poder elegir quien de la pareja hacía una cosa y quien otra.
Eso o q cada uno trabajará 4h. En cambio hemos perdido poder adquisitivo y el poder estar con nuestros hijos.
No al heteropatriarcado!
Doble masa laboral, estancamiento de sueldos.
Es mejor dejar de tener hijos y extinguirnos ya de una puta vez sobre todo en España.
¿Os va bien así?
Seguid fomentando que la maternidad es una mierda y lanzando el mensaje.
Nos merecemos lo que nos pase.
Antes, la madre o el padre se encargaba de criarlos y con el sueldo del otro era suficiente para tirar p'alante toda la familia. Ahora con el sueldo de los 2 maltiran en muchos casos y hay que hacer malabares para conciliar curro, colegios y extraescolares