El 78% de las madres españolas se sienten sobrecargadas mentalmente

Las madres españolas están a la cabeza en ansiedad y agotamiento. Es la conclusión de una encuesta europea que revela que el 78% de las madres españolas declaran sentirse mentalmente sobrecargadas, en comparación con el 67% de media que afirma enfrentarse a esta situación en Europa, según la ONG internacional Make Mothers Matter (MMM). El 57% manifiesta, además, problemas de salud mental, frente al 50% de la UE, según este estudio que pone de manifiesto una "crisis silenciosa que atraviesa la salud mental materna".