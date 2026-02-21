61 años del asesinato de Malcolm X

El 21 de febrero de 1965, tres hombres armados le dispararon durante un mitin en un barrio neoyorquino cercano a Harlem. Décadas más tarde, investigaciones periodísticas y documentos desclasificados cuestionaron la actuación de las autoridades en el caso, levantando sospechas sobre la implicación de los aparatos de estado. En 2021, dos de los condenados fueron exonerados tras una revisión judicial que concluyó que el proceso estuvo marcado por graves irregularidades y ocultación de pruebas por parte del FBI y la policía de Nueva York.