400.000 euros de multa a Bankinter por un “error manual” de EVO que dejó a la vista las finanzas de un millón de clientes

Bankinter ha tenido que asumir la responsabilidad de una de las mayores brechas de seguridad de la banca digital reciente tras la absorción de EVO Banco. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la entidad una multa de 400.000 euros como responsable última del agujero originado en EVO, aunque ha aceptado como atenuante el hecho que este se produjo con anterioridad a la fusión. Tras asumir la responsabilidad y acogerse al pago voluntario, la cuantía final ha sido de 240.000 euros.