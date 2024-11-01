400.000 euros de multa a Bankinter por un “error manual” de EVO que dejó a la vista las finanzas de un millón de clientes

Bankinter ha tenido que asumir la responsabilidad de una de las mayores brechas de seguridad de la banca digital reciente tras la absorción de EVO Banco. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto a la entidad una multa de 400.000 euros como responsable última del agujero originado en EVO, aunque ha aceptado como atenuante el hecho que este se produjo con anterioridad a la fusión. Tras asumir la responsabilidad y acogerse al pago voluntario, la cuantía final ha sido de 240.000 euros.
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Pero tú, sin mala intención, le ves el DNI a un cliente; y te meten 50k.
Encima pagan antes y se les queda en 240k, vamos, a 25 céntimos/cliente.
Ya se lo podrían currar mejor los responsables del mantenimiento de estos sistemas y la AEPD ya podría poner multas de verdad, porque eso de que digan que sucedió antes de la absorción de EVO (teniendo ademas en cuenta que EVO Banco fue creado dentro del grupo Bankinter), a los afectados les da igual.
Pero cuidado, que los accionistas necesitan tener ganancias al finalizar el año fiscal y hay que tratarles bien, eso siempre.