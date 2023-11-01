La venta de jurisdicciones de la Iglesia en 1579  

El 6 de abril de 1574, el papa Gregorio XIII, atendiendo las peticiones de Felipe II, agobiado financieramente por los cuantiosos gastos de las guerras que mantenía, autoriza al monarca para proceder a la desvinculación y posterior venta de las jurisdicciones de la Iglesia. Una nueva disposición pontificia, dictada el 14 de marzo de 1579, ratificaba la anterior y abría paso al proceso de desamortización. El proceso de incorporación de las jurisdicciones señoriales eclesiásticas a la Corona en la época filipina y la posterior venta de los señorí