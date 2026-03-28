250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

La Policía Nacional ha cerrado un importante golpe contra el narcotráfico procedente de Marruecos, movilizando a más de 250 agentes y logrando la detención de un ex guardia civil junto a otros 14 integrantes de una organización criminal. La operación se ha saldado con la incautación de 15.000 kilos de hachís y la desarticulación total de una infraestructura que conectaba el norte de África con España y Francia, según las fuentes policiales.