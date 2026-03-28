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250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

250 agentes, un ex guardia civil detenido y 15.000 kilos de hachís: el histórico golpe policial al narcotráfico procedente de Marruecos

La Policía Nacional ha cerrado un importante golpe contra el narcotráfico procedente de Marruecos, movilizando a más de 250 agentes y logrando la detención de un ex guardia civil junto a otros 14 integrantes de una organización criminal. La operación se ha saldado con la incautación de 15.000 kilos de hachís y la desarticulación total de una infraestructura que conectaba el norte de África con España y Francia, según las fuentes policiales.

| etiquetas: guardia civil , drogas , hachís , narcotráfico , marruecos
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3 comentarios
12 3 0 K 124 actualidad
Andreham #2 Andreham
Ex-guardia civil que estaría diciendo "et tu, brutus" a un buen puñado de los 250 que participaron en su detención.

Pero hay que estar callado o tu familia se la carga.
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joffer #3 joffer
Otra más. Mañana aparecerá una nueva o la misma con cabezas respuestas... Y esto desde hace décadas y décadas... De verdad que vi hay otra solución?
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#1 Archaic_Abattoir
Para que luego me critiquen cuando digo que las drogas las introducen cuerpos policiales.
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menéame