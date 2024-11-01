22 feminicidios en Suiza y cómo España lucha contra éste feminicidio (alemán)

Con el triple asesinato en Corcelles NE, los feminicidios en Suiza están en un nuevo nivel. Una mirada a España muestra que esto no tiene por qué ser así.Si bien la violencia de género y el número de mujeres asesinadas están aumentando en Suiza, una mirada a España muestra que hay otra manera. Los asesinatos de mujeres por parte de hombres han disminuido allí en los últimos años. El riesgo de que las mujeres sean asesinadas por un hombre es cinco veces mayor en Suiza que en España.