22 feminicidios en Suiza y cómo España lucha contra éste feminicidio (alemán)

Con el triple asesinato en Corcelles NE, los feminicidios en Suiza están en un nuevo nivel. Una mirada a España muestra que esto no tiene por qué ser así.Si bien la violencia de género y el número de mujeres asesinadas están aumentando en Suiza, una mirada a España muestra que hay otra manera. Los asesinatos de mujeres por parte de hombres han disminuido allí en los últimos años. El riesgo de que las mujeres sean asesinadas por un hombre es cinco veces mayor en Suiza que en España.
"Todo comenzó con un asesinato brutal
En España, fue el caso de Ana Orantes el que llevó a repensar la violencia contra las mujeres. España estaba escribiendo el año 1997 cuando Orantes, que entonces tenía 60 años y estaba recién divorciada, contó en un programa de televisión cómo su marido había abusado de ella durante décadas.
Unos días después de la aparición televisiva, Orantes fue asesinado. Sobre su exmarido, quien la quemó viva. Fue un asesinato con un anuncio. Pero faltaban leyes para proteger a Ana Orantes".