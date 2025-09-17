En 2022, la NASA desvió la trayectoria de un asteroide. Ahora, le han vuelto a decir que fue mala idea

La misión Dart fue catalogada como un verdadero éxito. Sin embargo, conforme pasan los años, aparecen dudas respecto al método empleado por la NASA. La NASA llevó a cabo en 2022 la misión Dart, en la que logró modificar la órbita de un asteroide mediante un impacto controlado. El experimento fue celebrado como un avance histórico en materia de defensa planetaria, pero nuevos estudios alertan de que esta estrategia podría tener efectos contraproducentes para la seguridad de la Tierra.
