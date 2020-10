Las 20 frases más demoledoras de Casado contra Abascal

Casado, con una intervención muy dura contra Vox, desarbola a un Abascal que ha reconocido su perplejidad en su respuesta. Frases como "Decimos no a su moción porque decimos no a Sánchez y a sus socios. A los visibles y al que está en su sombra: usted, Santiago Abascal" o "Defendemos una España unida y diversa. Sánchez no la quiere unida. Usted no la quiere diversa" ha sorprendido a Abascal que no se esperaba dicho discurso.