1D-Chess [ENG]

El 1d-chess es una nueva variante en la que puedes disfrutar de este hermoso juego sin todas esas dimensiones adicionales innecesarias y complicadas. Juega con las blancas contra la IA. Al principio puede que te resulte más difícil de lo esperado, pero, suponiendo que se juegue de forma óptima, ¿hay alguna jugada que garantice la victoria de las blancas?