1D-Chess [ENG]

El 1d-chess es una nueva variante en la que puedes disfrutar de este hermoso juego sin todas esas dimensiones adicionales innecesarias y complicadas. Juega con las blancas contra la IA. Al principio puede que te resulte más difícil de lo esperado, pero, suponiendo que se juegue de forma óptima, ¿hay alguna jugada que garantice la victoria de las blancas?
| etiquetas: ajedrez , 1d , juego
En el ajedrez 1d hay tres piezas:
Rey: Puede moverse una casilla en cualquier dirección.
Caballo: Puede moverse dos casillas hacia delante o hacia atrás (saltando por encima de cualquier pieza que se interponga).
Torre: Puede moverse en línea recta en cualquier dirección.
Se gana haciendo jaque mate al rey enemigo. Esto ocurre cuando el rey enemigo está en jaque (bajo el ataque de una de tus piezas) y el oponente no tiene jugadas legales para sacar a su… » ver todo el comentario
Edit... por fin!
Lo malo es que hay pocas partidas posibles. La diversión dura poco. Pero ha sido entretenido