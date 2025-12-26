edición general
Las 15 mejores películas de 2025: un retrato explosivo de un mundo en caos

'Una batalla tras otra' encabeza nuestra lista de películas del año, junto a títulos como 'The Brutalist', 'Sirat' o 'La voz de Hind' que, desde diferentes géneros, hablan de la desolación que vive el mundo en el momento actual. Quién iba a decir que en la última parte de este 2025 iba a haber un giro de guion tan grande como la compra de Warner Bross por parte de Netflix. Una maniobra empresarial que podría cambiar para siempre el sistema de estudios tal y como lo conocemos. La era del blockbuster dando paso a la era del algoritmo, mientras...

5 comentarios
Torrezzno #2 Torrezzno
Una batalla tras otra es una decepcion. La primera parte muy bien, la segunda un 3 a lo sumo. Quedandose en un 6 a lo sumo
#4 kurro
#2 100% de acuerdo, Quitando la actuación de Sean Penn, me pareció aburrida, y sobretodo larga, demasiado larga
Milmariposas #3 Milmariposas
"Sirat" es una {0x1f4a9} pinchada en un palo. Una ida de olla total sin ton ni son.
tunic #5 tunic
#3 Cuestión de gustos, a mí si me gustó, y creo que tiene muchas cosas buenas, como la fotografía, la ambientación, el sonido y otras cosas como para darle un cierto valor.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Las salas agonizan cada vez más y el cine de autor americano ha sido adelantado por el cine europeo. Ironías del destino porque ha sido un gran año para Warner en la taquilla y en la crítica con películas que estarán en los Oscar como Una batalla tras otra, el número uno de nuestro top y de muchas listas del año, o Pecadores. Warner ha apostado por un cine de gran presupuesto para llegar a una amplia cantidad de espectadores, pero sin olvidar la autoría, algo que no sabemos si Netflix va a mantener.
