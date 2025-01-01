edición general
6 meneos
219 clics

10 relojes poco conocidos de grandes marcas que debes conocer

Los relojes más infravalorados de 10 grandes marcas: desde un Rolex asequible hasta un Tissot militar que pocos valoran. Vamos a repasar diez grandes marcas de relojes —no sus modelos insignia, sino esas piezas menos conocidas que rara vez reciben la atención que merecen. Todos conocemos Omega, famosa por el Speedmaster que llevó a los astronautas a la Luna y por el Seamaster que acompañó a James Bond hasta la guarida de un villano en un volcán (y en otros lugares igual de improbables). Pero hay otro “Master” en la familia que merece ...

| etiquetas: relojes , lujo , baratos , erespobreynolosabes
5 1 2 K 35 ocio
5 comentarios
5 1 2 K 35 ocio
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Para poner al fatxapobre que se cree rico en su sitio. Esto son las gamas bajas de relojes ... no demasiado de lujo (no hay Patek Philippe ni Richard Mille, por ejemplo) a ver a cuantos llegáis esos que os creéis clase media libertarra.
1 K 35
Cuñado #2 Cuñado
#1 Los votantes del PPVOX lo que quieren es que el que tiene un Patek Philippe se pueda comprar más y que el que no tenga no pueda llegar jamás a comprarse uno. Especialmente su vecino.
3 K 46
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Tengo mis dudas de que siquiera sepan que existe esa marca (y mira que sale en el cine)
2 K 38
Cuñado #4 Cuñado
#3 Es una metáfora. Lo que mueve a la derecha es la adoración y sometimiento al poderoso y el odio y desprecio a sus semejantes.
0 K 9
vicenfox2 #5 vicenfox2 *
Relojes infravalorados y sale el oyster, el el tudor pelagos, el tissot prx, el Aquaracer y otros tantos igual de famosos/conocidos.

Esto es un buen meneo para decir que no entiendes de relojes porque son piezas de sobra conocidos en el mundillo Lo de los comentarios del OP además es para confirmarlo. Típica noticia clickbay que se ha tragado entera
0 K 9

menéame