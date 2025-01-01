10 relojes poco conocidos de grandes marcas que debes conocer

Los relojes más infravalorados de 10 grandes marcas: desde un Rolex asequible hasta un Tissot militar que pocos valoran. Vamos a repasar diez grandes marcas de relojes —no sus modelos insignia, sino esas piezas menos conocidas que rara vez reciben la atención que merecen. Todos conocemos Omega, famosa por el Speedmaster que llevó a los astronautas a la Luna y por el Seamaster que acompañó a James Bond hasta la guarida de un villano en un volcán (y en otros lugares igual de improbables). Pero hay otro “Master” en la familia que merece ...