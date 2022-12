¿Por qué la pedagogía teórica actual es un bluf?

Publicado hace 1 hora por doyou a xarxatic.com

No ha habido ni un “pedagogo” de antaño, entendiendo como tal al que concibe la educación de forma teórica, sin práctica directa en el aula que pretendían cambiar. Toda la pedagogía teórica emanaba de las aulas. Los docentes probaban cosas en su aula, analizaban los resultados y documentaban qué y cómo les había funcionado, o no. Hay que considerar a la pedagogía teórica actual como un entramado que no tiene ninguna validez práctica y que lo único que hace es retroalimentarse con teorías a las que les falta toda evidencia real.