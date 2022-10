Publicado hace 12 minutos por lumine a xataka.com

Es curioso, pero si me pongo a pensar hay muchísimos cultivos provenientes de América que formaron parte de mi infancia (el chocolate, el maíz, la patata, el tomate...), pero ninguno de ellos ha dejado una marca tan indeleble en mis recuerdos como la chumbera. Las calles de mi infancia en la provincia de Granada están llenas de cactus enormes llenos de higos chumbos y, si os tengo que ser sincero, no me he dado cuenta hasta ahora.