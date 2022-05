Publicado hace 15 minutos por TribunaVioleta a mentetansana.blogspot.com

Un fenómeno a combatir - Existen señales del riesgo, pero no es fácil anticiparlo, identificarlo ni actuar - "Tenía 25 mensajes, no sé cuántos de voz y 10 llamadas perdidas en cuatro horas", contaba una afectada a la psicóloga - Control sexual: puede pasar por prácticas que no apetecen y que hay que complacerle a él - En redes sociales se pueden ver cambios también - Raquel Gómez psicóloga del Espai Lila del CJAS: "El impacto de la violencia de género en la adolescencia puede ser muy grande en la construcción de la identidad de la joven"...