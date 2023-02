La Casa Blanca descarta que los extraterrestres estén detrás del misterio de los OVNIS en EEUU

Publicado hace 48 minutos por Vrygtyp a cadenaser.com

El Departamento de Defensa de Estados Unidos desconoce de momento el origen de los tres artefactos derribados en los últimos tres días en EEUU y Canadá y no puede confirmar aún si son chinos como lo era el globo espía abatido el pasado día 4. Sin embargo, la Casa Blanca ha negado esta tarde que los objetos voladores no identificados que ha derribado en los últimos días el ejército estadounidense tengan relación alguna con los extraterrestres al no existir evidencias que lo vinculen a la actividad alienígena.