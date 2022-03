Publicado hace 24 minutos por nemeo a 20minutos.es

A pesar de su uso generalizado, no entendemos realmente cómo funcionan los anestésicos en detalle, incluso si hemos descubierto cómo usarlos de manera segura. Hay muchas ideas sobre cómo el cerebro maneja estas drogas, pero aún no hay evidencia concreta.



Estos hallazgos recientes no solo pueden ayudar con los tratamientos y la atención del paciente, por ejemplo, después de operaciones importantes que involucran anestesia, sino también para brindar a los científicos una mejor comprensión del cerebro y cómo responde a la interrupción.