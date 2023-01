Ahora tiene más sentido que nunca volver a la Luna: el helio-3 espera para relanzar la energía de fusión

Publicado hace 1 hora por hermestrek a xataka.com

El ser humano no ha regresado a la Luna porque este proyecto es extremadamente costoso. Pero, sobre todo, debido a que no había una razón de peso para volver. Ahora aparte de otras razones, se suma la posibilidad de explotacion de los depósitos de helio-3 lunar.

La generación de energía de fusión se facilitaria mediante la fusión de helio-3 y deuterio, en lugar del tritio y deuterio.

En el artículo se repasa esos 2 procesos de fusión, en que consisten y la ventaja de uno sobre el otro, las razon por la que hay helio-3 en la Luna, etc.