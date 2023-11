Publicado hace 56 minutos por esbrutafio a nytimes.com

Cargamento de Kit Kat con sabores como melón, matcha latte y daifuku mochi, valorado en 250.000$ robado. La empresa de transporte publicó un anuncio a ver que camionero hacía el trabajo por el menor precio. El ladrón ofertó el viaje más barato, llegó al almacén de la "empresa de transporte", cargaron los Kit Kat y si te he visto no me acuerdo.