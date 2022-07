La misma semana que fallece un compañero mientras trabajaba en condiciones que incumplen todos los convenios y normas, me hacen una grabación de 3 segundos en mi puesto de trabajo e insinúan

Publicado hace 1 hora por ThePunisherr a threadreaderapp.com

que no estoy trabajando, cuando estaba cogiendo un poco de aire. La suben a TikTok. Me entero de su existencia al día siguiente de casualidad, por un conocido que se encontró el vídeo en la red social. A la mañana siguiente tenía 30k visualizaciones En menos de 48h ya lo había visto media empresa, incluido mi encargado Sepan que en esta sociedad hay mucha gente que piensa que tenemos que estar toda la jornada ahí agachados, que pasan a tu lado y te dicen "están cómo quieren" Parece que no tenemos el mismo derecho a parar bajo la somb