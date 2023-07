Más que una gran renuncia, lo que hay en Europa es una gran rotación de personas huyendo de la precariedad laboral

Publicado hace 1 hora por blodhemn a genbeta.com

Los datos apuntan a que hay empresarios desesperados por contratar en toda Europa, pero no siempre encuentran el personal cualificado que necesitan. El tema es que no es que la gente quiera estar desempleada, sino que ven la posibilidad de encontrar mejores oportunidades laborales. "Si los empresarios estuvieran dispuestos a subir los sueldos, seguro que encontrarían candidatos". "En Europa no ha habido una gran dimisión como en Estados Unidos, pero sí una huida de los empleos de baja calidad", ha dicho el experto Wouter Zwysen.