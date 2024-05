Publicado hace 1 hora por Dragstat a tercerainformacion.es

Cualquiera que haya ido a Auschwitz sentirá que le ha dejado una cicatriz imborrable en su conciencia. Siempre he pensado que esa experiencia ayudaría a que hubiera menos violencia en el mundo. Aunque últimamente yo mismo me he vuelto un tanto escéptico, dado que he visto que hay muchas maneras de entenderla, empezando por la de los propios judíos. ¿Qué efecto concienciador del Holocausto podemos esperar si los propios judíos no parecen ser capaces de mirar ese tipo de experiencia más que desde su perspectiva como víctimas?.