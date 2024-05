Publicado hace 53 minutos por Verdaderofalso a hispanidad.com

Por ahora, quien más se acerca a ese modelo es Giorgia Meloni, que no es una pía católica e incluso tiene connotaciones fascistas en su juventud. Marine Le Pen, desde luego, no.incluso de corte fascistoide. Recuerden: ¿qué es el fascismo? Es la deificación de la patria o de la nación. Y la patria y la nación son muy importantes... pero no son Dios. No hay que adorar a la patria, en ocasiones, incluso, el patriotismo consiste en reprocharle lo que hace mal. O sea, lo que hacemos mal los 'patriotas'. Pero la nación no tiene entidad personal