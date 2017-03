Hola, soy Luis Gil, un entusiasta de los árboles y afortunado por vivir de ellos. Pregúntame

Soy Luis Gil, biólogo, ingeniero de montes, profesor universitario y miembro de la RAI. Me dedico al conocimiento de los bosques y de los árboles en general. Gigantes con pies de barro, mudos testigos del paso del tiempo, y que son noticia en ambientes urbanos cuando se les cae una rama, se rompen y causan daños. En el mundo rural por los tradicionales incendios estivales. Nuestras especies de árboles son objeto de todo tipo de opiniones: a unas se las considera especies nobles, a otras pirófitas, comparándoselas con barriles de trementina, calificándolas como invasoras, degradadotas, ruines...Estas opiniones son fruto de creencias de las que es fácil pontificar,pero no se han demostrado. Desde mis inicios como sufragista de los robles, sentimiento abandonado al comprobar que me habían mentido mis profesores universitarios, ha sido un reto mostrar lo mal que se comprende el papel de los árboles, el desconocimiento de la historia de nuestros paisajes y los efectos de la actuación humana

