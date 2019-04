Zizek respecto al arresto de Julian Assange

"No me sorprendió. El problema para mí es cómo la gente simplemente aceptará esto como resultado de una larga y sistemática campaña de difamación”. Para Zizek el primer paso de la campaña fue conectar a WikiLeaks con Rusia y Putin. El siguiente fue la “campaña de difamación” como tal. Assange fue pintado como arrogante, paranoico e incluso un violador a pesar de que las autoridades suecas retiraron todos los cargos en su contra en 2017. Los chismes llegaron a nivel personal: no limpia su inodoro, huele mal, etc ¿Podemos imaginar algo más bajo?