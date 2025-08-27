Zendia, la isla que nunca existió

El problema zendiano presenta una situación de inteligencia de comunicaciones que permite aplicar técnicas de análisis de tráfico y criptoanálisis para obtener información y preparar informes. Este problema aborda la comunicación enemiga durante una operación (ficticia) contra Zendia, un estado insular totalitario. El escenario involucra 375 mensajes de radio interceptados el 23 de diciembre por el ejército estadounidense que ha desembarcado en la isla ficticia de Zendia situada en el Océano Pacífico.