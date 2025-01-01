·
2
meneos
172
clics
Zaha Hadid Architects presenta imágenes de un nuevo proyecto de viviendas en Málaga, España | ArchDaily en Español
Descubre el nuevo barrio residencial de Sierra Blanca Estates en Málaga, con un diseño de 21 plantas de Zaha Hadid Architects.
etiquetas
arquitectura
españa
málaga
2
0
1
K
25
actualidad
6 comentarios
2
0
1
K
25
actualidad
#2
Pointman
*
Esta es discípula de Calatrava. Yo ahí lo dejo...
Edit: la propia Hadid falleció hace ya más de un lustro. Su empresa sigue funcionando.
4
K
45
#4
Don_Pixote
#2
en Zaragoza nos dejó un bonito pabellón puente por el que no pasan ni coches ni peatones
0
K
8
#5
diablos_maiq
#4
una planificación urbanística ejemplar
0
K
10
#3
sald64059
Primero, que cosa más fea.
Segundo, que pena en lo que han convertido mi ciudad.
Me cago en sus muertos.
1
K
18
#6
Cehona
#3
Siento disentir.
Estéticamente es bello y engarza a modo de olas la cercanía del mar.
0
K
16
#1
Mixtape96
Esto son viviendas asequibles y VPOs para que los malagueños no se tengan que ir de su tierra... No? NO?
1
K
14
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
