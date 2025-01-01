edición general
Zaha Hadid Architects presenta imágenes de un nuevo proyecto de viviendas en Málaga, España | ArchDaily en Español

Descubre el nuevo barrio residencial de Sierra Blanca Estates en Málaga, con un diseño de 21 plantas de Zaha Hadid Architects.

Pointman
Esta es discípula de Calatrava. Yo ahí lo dejo...

Edit: la propia Hadid falleció hace ya más de un lustro. Su empresa sigue funcionando.
Don_Pixote
#2 en Zaragoza nos dejó un bonito pabellón puente por el que no pasan ni coches ni peatones
#5 diablos_maiq
#4 una planificación urbanística ejemplar
#3 sald64059
Primero, que cosa más fea.
Segundo, que pena en lo que han convertido mi ciudad.
Me cago en sus muertos.
Cehona
#3 Siento disentir.
Estéticamente es bello y engarza a modo de olas la cercanía del mar.
Mixtape96
Esto son viviendas asequibles y VPOs para que los malagueños no se tengan que ir de su tierra... No? NO?
