Yahoo!: su historia, resumida en cinco errores garrafales

Hubo un tiempo no muy lejano en que Yahoo! era la empresa que parecía poder con todo y con todos. A finales del siglo pasado no había quien le tosiese, pero a pesar de tener un futuro fantástico ante sí, Yahoo! ha quedado relegada a una sombra de lo que fue. La culpa, ojo, es solo de Yahoo!. La empresa no paró de cometer errores garrafales en decisiones críticas que la hubieran convertido en un gigante tecnológico quizás mayor que cualquiera de los que existen hoy en día.