Me encanta la idea tras All text in NYC (Brooklyn) que consiste en utilizar los textos que aparecen en las fotografías callejeras de Google Maps como base de datos «buscable». Basta teclear una palabra (¡o número!) para ver cómo aparecen carteles, grafitis y objetos de lo más variado en los que aparece el texto tecleado.