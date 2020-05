Xabier Fortes tira por tierra la excusa de Ayuso para darle plantón en TVE por Ana Rosa

Xabier Fortes: "Por esto ya no paso. No sé donde se educó usted. Yo en Pontevedra y en la escuela pública, y me enseñaron de niño a cumplir la palabra dada, algo que ustedes hoy no han hecho. Aun entrando en otra cadena había tiempo sobrado para cumplir lo pactado. Sobran las excusas" . twitter.com/xabierfortes/status/1258715475577577472