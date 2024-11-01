edición general
Xabier Fortes muestra el protocolo que desmiente que el cribado del cáncer de mama sea culpa de María Jesús Montero

Xabier Fortes muestra el protocolo que desmiente que el cribado del cáncer de mama sea culpa de María Jesús Montero

Xabier Fortes, documento en mano, demostraba que dicho protocolo no señalaba que las mujeres no debían ser informadas. "Esta tarde, el presidente de Andalucía ha asegurado que los protocolos vigentes desde 2011 ya ordenaban restringir información sobre los cribados en determinados casos"

#3 tierramar *
El desastre sanitario de Andalucia es producto de los gobiernos alternos del PPSOE; Spiriman denuncio y combatió contra la corrupción sanitaria de Andalucia, en tiempos de Susana Diaz, pero los andaluces van y votan al PP, que es lo mismo. Los españoles en general se comportan como si no existieran más partidos que el PPSOE, pero hay muchos más, que no son corruptos y se preocupan por la población, en Andalucia, 2022: Adelante Andalucía
Andaluces Levantaos
Escaños en Blanco
Nación Andaluza
PACMA
Partido Comunista del Pueblo Andaluz
Por Andalucía
Por Un Mundo Más Justo
Recortes Cero - Izquierda por Almería
#4 omega7767
#3 votar equivocadamente, cuesta vidas y miseria
#7 tierramar
#4 Anguita lo decía: "si votas a ladrones te van a robar". Por extensión: Si votas a criminales, van a cometer crímenes. Y más en España que los políticos que cometen crímenes, robos,... se van de rositas, salen prácticamente impunes, con lo cuál, no tienen ninguna motivación para no delinquir.
emmett_brown #1 emmett_brown
Nosotros lo hicimos todo bien, pero si hubiéramos hecho algo mal, es culpa de Montero.
JackNorte #6 JackNorte
Cuando periodistas serios tienen que demostrar las mentiras obvias y burdas.
Y que no tienen aun asi ninguna consecuencia para el que las suelta.
#2 poxemita
Que lo comparta, que no lo he encontrado por ningún lado.
Vermel #5 Vermel
Claro que no es su culpa. ¡Ni que se leyera los protocolos que autoriza! :troll:
