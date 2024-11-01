Del woke a la casta: diccionario bélico para una batalla cultural sin fin, según la socióloga Sol Montero

En la batalla por el léxico encontramos la reapropiación de términos que pertenecen al léxico histórico, político o sociológico. Por ejemplo, “casta” es un término que originalmente acuñó la izquierda española y el movimiento Cinque Stelle en Italia para aludir a las oligarquías instaladas en el Estado que se apropian de los recursos públicos. Esa palabra circuló desde la izquierda a la derecha, viajó desde Europa a Argentina y fue reapropiada por Milei. Otra palabra, woke, pasó de nombrar valores positivos a tener una connotación peyorativa.