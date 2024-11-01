edición general
WhatsApp se enfrentará a las normas más estrictas de la UE en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) [ENG]

WhatsApp, propiedad de Meta, ha sido designada como una plataforma en línea de gran tamaño (VLOP) según la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, como otras plataformas entre las que se incluyen Instagram y Facebook. Esta designación somete los canales de mensajería pública de WhatsApp a normas de gobernanza en línea más estrictas, que incluyen la mitigación de riesgos y los requisitos de presentación de informes.

Gry #2 Gry
La designación de VLOP afecta únicamente a "WhatsApp Channels", no a toda la plataforma, y obligaría a Meta a implementar medidas de mitigación, como reforzar la moderación de contenidos, mejorar la transparencia algorítmica y mecanismos de denuncia de abusos.

Ms2 #1 Ms2
WhatsApp, propiedad de Meta, se enfrentará a las normas de gobernanza en línea más estrictas de la UE en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA), lo que lo convierte en el primer servicio de mensajería en estar sujeto al régimen jurídico para las plataformas de mayor tamaño.
Como plataforma en línea de gran tamaño (VLOP), WhatsApp se une a una selecta lista de otras plataformas importantes, entre las que se incluyen Instagram y Facebook de Meta, que están sujetas a normas adicionales de…   » ver todo el comentario
