WhatsApp se enfrentará a las normas más estrictas de la UE en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) [ENG]

WhatsApp, propiedad de Meta, ha sido designada como una plataforma en línea de gran tamaño (VLOP) según la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, como otras plataformas entre las que se incluyen Instagram y Facebook. Esta designación somete los canales de mensajería pública de WhatsApp a normas de gobernanza en línea más estrictas, que incluyen la mitigación de riesgos y los requisitos de presentación de informes.
| etiquetas: whatsapp , meta , dsa , ley de servicios digitales
digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-designates-whatsapp-v
Como plataforma en línea de gran tamaño (VLOP), WhatsApp se une a una selecta lista de otras plataformas importantes, entre las que se incluyen Instagram y Facebook de Meta, que están sujetas a normas adicionales de… » ver todo el comentario