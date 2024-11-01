(WCTW) El punto de quiebre del mercado petrolero ya está aquí [ENG]

El punto de quiebre del mercado petrolero ya está aquí. Los inventarios mundiales de petróleo se desploman y la caída se producirá a un ritmo que nadie ha visto antes. Los Estados Unidos han sido los últimos en comenzar a disminuir, pero lo veremos en el informe de almacenamiento de petróleo de la EIA de la próxima semana. Los gobiernos tendrán que imponer políticas de reducción de demanda similares a las de COVID.
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Escasez de barriles de petróleo: pérdidas acumuladas de petróleo disponible alcanzan los 430 millones de barriles en marzo
www.meneame.net/m/actualidad/escasez-barriles-petroleo-perdidas-acumul
- Long USO May $135, $145 strike calls.
- Long USO May $215-$245 call spreads.
Para que ese ETF alcance esos precios estima en más de 150$ el barril el mes que viene.