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(WCTW) El punto de quiebre del mercado petrolero ya está aquí [ENG]

(WCTW) El punto de quiebre del mercado petrolero ya está aquí [ENG]

El punto de quiebre del mercado petrolero ya está aquí. Los inventarios mundiales de petróleo se desploman y la caída se producirá a un ritmo que nadie ha visto antes. Los Estados Unidos han sido los últimos en comenzar a disminuir, pero lo veremos en el informe de almacenamiento de petróleo de la EIA de la próxima semana. Los gobiernos tendrán que imponer políticas de reducción de demanda similares a las de COVID.

| etiquetas: wctw , petroleo , escasez , reservas
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3 comentarios
7 1 0 K 104 actualidad
Laro__ #1 Laro__ *
Las siglas WCTW significan algo así como Weekly Crude Tea Leaves ("Los posos del té semanales del crudo"). Es un informe semanal muy premium, diseñado para inversores y analistas del sector energético. El nombre "Tea Leaves" (hojas de té) hace referencia a la práctica de intentar predecir el futuro, pero en este caso, lo hacen basándose en datos duros del mercado petrolero. El informe se centra en:

- Seguimiento de inventarios: Analiza cuánto petróleo hay almacenado…   » ver todo el comentario
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alehopio #2 alehopio
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Laro__ #3 Laro__
Lo que más me a asustado es donde está poniendo él mismo analista su propia pasta, al final del informe en la denominada "cláusula de transparencia". Básicamente, te está diciendo: "No solo escribo sobre esto, sino que mi propio dinero está en juego" (tengo 'skin in the game') :

- Long USO May $135, $145 strike calls.
- Long USO May $215-$245 call spreads.

Para que ese ETF alcance esos precios estima en más de 150$ el barril el mes que viene.
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menéame