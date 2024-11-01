(WCTW) El punto de quiebre del mercado petrolero ya está aquí [ENG]

El punto de quiebre del mercado petrolero ya está aquí. Los inventarios mundiales de petróleo se desploman y la caída se producirá a un ritmo que nadie ha visto antes. Los Estados Unidos han sido los últimos en comenzar a disminuir, pero lo veremos en el informe de almacenamiento de petróleo de la EIA de la próxima semana. Los gobiernos tendrán que imponer políticas de reducción de demanda similares a las de COVID.