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Wall Street Journal: Estados Unidos retira al ministro de Asuntos Exteriores y al presidente del Parlamento iraníes de la lista de objetivos de ataques temporales [EN]

Wall Street Journal: Estados Unidos retira al ministro de Asuntos Exteriores y al presidente del Parlamento iraníes de la lista de objetivos de ataques temporales [EN]

Según informó The Wall Street Journal, Abbas Aragchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento del país, han sido retirados temporalmente de la lista de funcionarios iraníes que son objetivo de los ataques estadounidenses e israelíes. Según los informes, en los últimos días se han establecido contactos entre Washington y Teherán a través de mediadores, incluido Pakistán, pero los funcionarios iraníes han rechazado cualquier afirmación de Washington sobre negociaciones constructivas.

| etiquetas: guerra de iran , eeuu
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2 comentarios
4 0 0 K 53 actualidad
ixo #2 ixo
Esto es como cuando una abuela te dice: "Ven hijo que no te engaño" y te das cuenta que va descalza del pie derecho y esconde una mano. xD
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
No encuentro la original del WSJ, pero lo comenta el Jerusalem Post
www.jpost.com/middle-east/iran-news/article-891221

y el Times of Israel
www.timesofisrael.com/liveblog_entry/us-israel-temporarily-remove-iran

Quizás lo hayan publicado en uno de sus cronogramas que sigue la guerra hora a hora en lugar de en un artículo individual
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menéame