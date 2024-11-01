Wall Street Journal: Estados Unidos retira al ministro de Asuntos Exteriores y al presidente del Parlamento iraníes de la lista de objetivos de ataques temporales [EN]

Según informó The Wall Street Journal, Abbas Aragchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, y Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento del país, han sido retirados temporalmente de la lista de funcionarios iraníes que son objetivo de los ataques estadounidenses e israelíes. Según los informes, en los últimos días se han establecido contactos entre Washington y Teherán a través de mediadores, incluido Pakistán, pero los funcionarios iraníes han rechazado cualquier afirmación de Washington sobre negociaciones constructivas.