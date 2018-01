La voz más conocida de Telecinco demanda a Mediaset por despedirle mientras estaba de baja

PDF: www.vozalia.com/LOCUTOR_DESPEDIDO_POR_MEDIASET_DURANTE_BAJA_MEDICA.pdf Me llamo Casimiro Díaz y durante los últimos quince años de mi vida he sido la voz corporativa de Mediaset. En España se me reconoce principalmente por uno de mis trabajos estrella, ser la voz de las promociones de Gran Hermano desde la primera edición. También con mi voz he promocionado productos que alcanzaron gran éxito para Telecinco: CSI, Hospital Central, El Comisario, Periodistas, 7 Vidas, Pasapalabra, Supervivientes..