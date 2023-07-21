edición general
Vox se desmarca de la protesta que convocó junto al centro de menores de Hortaleza tras prohibirla el Gobierno

Vox se desmarca de la protesta que convocó junto al centro de menores de Hortaleza tras prohibirla el Gobierno

El partido de Santiago Abascal habla ahora de "convocatoria de prensa" con dos de sus portavoces pese a que el lunes anunciaron una protesta junto al albergue de primera acogida en Madrid.

#1 Leon_Bocanegra
La derechita cobarde.
frg #10 frg
#1 De cobarde nada, oportunista. Ya han dado su apoyo y ahora todo lo que ocurra se asociará con ellos, aunque ellos ya se hayan lavado las manos por si acaso.

Que apalean a un menor, obra de VOX,
que acuchillan a un menor, palabra de VOX,
que le destrozan los dientes a un menor, intervención de VOX.
¡Alabado sea VOX!
Lamantua #2 Lamantua
Nazi embustero y cobarde. A la puta mierda oiga.
#5 tierramar *
La derechita que llama a la inmigración latina que les vota, mientras acusa a la izquierda de la inmigración descontrolada. www.elconfidencial.com/espana/2023-07-21/vox-lanza-conquista-voto-hisp El partido de Abascal compite con el PP por captar el apoyo de la comunidad latinoamericana en España. Pese al discurso duro contra la inmigración ilegal, el "trato" a los hispanos "es igual que a los españoles", aseguran
El_Tio_Istvan #7 El_Tio_Istvan
RILAOOOOO! xD
vicus. #9 vicus.
No vaya ser que les detengan y se le acaben las paguitas. Esta peña de pijos desnortados y trasnochados, su única forma de existir es el dinero, por eso, el día que se les cierre el grifo, se acabó lo que se daba y otra cosa mariposa.
#3 fremen11
Luego dicen que es el Perro el que cambia de opinión....................
alcama #4 alcama
#3 Eso lo dice él. La verdad es que Perro miente hasta al médico
#6 Bravok1
En el caso de vox son tan analfabetos como ratas cobardes, pura escoria humana.
1 K 15
#11 PerritaPiloto
Abascal sabía perfectamente que no iba a ir a la manifestación incluso antes de convocarla. Es fingir que hace algo y calentar el ambiente.
Metabarón #8 Metabarón
Estos son los que luego dicen que los muros de Ceuta y Melilla que pedían eran metafóricos.
