Vodafone España subirá sus tarifas una media de 2,5 euros al mes a partir del 8 de enero

En cuanto al desglose de los aumentos medios de las tarifas, en líneas móviles el incremento se sitúa en 1 euro, mientras que para los usuarios que tengan solo fijo o fibra es de 1,5 euros. En las tarifas de internet portátil 5G la subida media mensual es de 2 euros, mientras que para los paquetes convergentes de fibra y móvil será de 3 euros. En tanto, las tarifas que experimentarán las mayores subidas mensuales son las denominadas Hogar Ilimitable y Negocio Ilimitable, con una subida de 5 euros. A ello se suma que los paquetes...