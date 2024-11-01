edición general
Vodafone España subirá sus tarifas una media de 2,5 euros al mes a partir del 8 de enero

En cuanto al desglose de los aumentos medios de las tarifas, en líneas móviles el incremento se sitúa en 1 euro, mientras que para los usuarios que tengan solo fijo o fibra es de 1,5 euros. En las tarifas de internet portátil 5G la subida media mensual es de 2 euros, mientras que para los paquetes convergentes de fibra y móvil será de 3 euros. En tanto, las tarifas que experimentarán las mayores subidas mensuales son las denominadas Hogar Ilimitable y Negocio Ilimitable, con una subida de 5 euros. A ello se suma que los paquetes...

| etiquetas: telecomunicaciones , vodafone
4 comentarios
tul #2 tul
menudos putos ladrones, no entiendo como nadie contrata con esta banda
#3 thekeeper
Con irte a otra empresa… solucionado
makinavaja #4 makinavaja
#3 DIGI lo sabe perfectamente... :-D :-D
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... que incluyan Disney+ tendrán que añadir un euro más de subida al incremento predeterminado, es decir, si la tarifa se eleva en 2 euros al mes pero incluye Disney+ el incremento total será de 3 euros. No obstante, la teleco controlada por la firma de inversión británica Zegona ha hecho hincapié en que esta actualización no afecta a las "tarifas sociales" o a servicios como Secure Net, One Number, Super WiFi o MultiSIM. Además, han resaltado que el incremento de la tarifa estará acompañado de la activación de una serie de beneficios en el apartado de los datos móviles o en las conexiones de fibra (las de 300 megas pasarán a ser de 600), entre otras cuestiones.
